Омичи стали дольше жить

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-30T12:14:39+03:00

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Средняя продолжительность жизни жителей Омской области увеличилась на 0,48 года, а это целых 164 дня. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков на заседании областного правительства. Также он сообщил, что в регионе снизились показатели смертности на 0,8 процента по сравнению с 2017 годом.

Увеличения продолжительности жизни и снижение уровня смертности удалось добиться за счет выросшего количества диагностических тестов и скрининговых исследований. В некоторые больницы города и области закупили новое оборудование.

Главной проблемой в здравоохранении региона по-прежнему является дефицит кадров, и если в городе ситуация более-менее нормальная, то в селах области вопрос стоит очень остро – врачи не едут работать в села даже не смотря на стимулирующие программы из-за отсутствия там должной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU