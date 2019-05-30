Омич устроил собственные «похороны», чтобы выманить у знакомой деньги

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-30T12:37:53+03:00

Все выяснилось, когда та приехала из Пензенской области, чтобы проводить его в последний путь [видео]

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В неприятную ситуацию из-за своей доверчивости попала 31-летняя жительница города Кузнецка Пензинской области. Женщина познакомилась в соцсетях с 23-летним парнем. Новый знакомый оказался обладателем богатого воображения. Сначала о рассказал, что воевал в одной из горячих точек. Через какое-то время поведал о приключившейся с ним беде. Мол, защитил девушку на улице от насильников. По словам фантазера, он раскидал сразу четверых злодеев. Но – в мире нет справедливости, и молодого человека теперь могут посадить по ложному обвинению. Выход из положения скоро нашелся, за свободу надо было заплатить.

Проникшись историей своего заочного рыцаря, его интернет-знакомая перечислила за него «выкуп». Спустя время с героем случилась новая беда. Правда, о ней женщине сообщили уже «друзья» омича. История получилась еще более печальная. Парень попал в реанимацию, а спустя 4 дня умер, не выходя их комы. Приятели сетовали: он детдомовец, даже за похороны заплатить некому.

Отзывчивая жительница Кузнецка тут же перечислила нужную сумму – все деньги, которые копила себе на операцию. А потом и сама кинулась на родину знакомого, в поселок Тезриз.

– Приехав в Тевризский район, женщина обратилась в отдел полиции, ведь именно там, как следовало из переписки, работает один из друзей погибшего. Выяснив, что в ОМВД России по Тевризкому району сотрудника с таким именем и фамилией нет, пензенка поняла, что была обманута, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Общий причиненный материальный ущерб составил 68 тысяч рублей.

Предполагаемого афериста нашли быстро. Как выяснилось, он сам изобразил своих друзей, когда звонил сердобольной подруге. Молодой человек просто менял голос. Однако какая-то правда в его истории все-таки была. Незадачливый альфонс действительно живет в Тевризе. Он задержан. По статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» предприимчивому сельчанину грозит до 5 лет колонии.

Пензенка, которую обманул омич.

ИСТОЧНИК KP.RU