Родные пенсионерки, потерявшейся у омского музея, нашлись

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-30T11:28:15+03:00

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На поиски родных потерявшейся пенсионерки бросился весь Омск. Информация о женщине, которая представилась Галиной и не помнила адрес своего дома, быстро разлетелась по социальным сетям. Пенсионерка с пакетом вещей, собранных, как для больницы, пришла сегодня утром в «Либеров-центр». Сотрудникам музея она сказала, что не помнит ни фамилии, ни адреса дома. Работники музея вызвали ей скорую, которая увезла ее в больницу, а в социальных сетях они распространили фотографию пенсионерки, чтобы найти ее родственников.

К счастью, родственники пенсионерки нашлись. Оказалось, пожилая женщина недавно перенесла инсульт.

- Всем спасибо. Это наша бабушка. Действительно после инсульта, ушла из дома. Едем за ней в больницу, - написали родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU