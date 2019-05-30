Родные пенсионерки, потерявшейся у омского музея, нашлись
На поиски родных потерявшейся пенсионерки бросился весь Омск. Информация о женщине, которая представилась Галиной и не помнила адрес своего дома, быстро разлетелась по социальным сетям. Пенсионерка с пакетом вещей, собранных, как для больницы, пришла сегодня утром в «Либеров-центр». Сотрудникам музея она сказала, что не помнит ни фамилии, ни адреса дома. Работники музея вызвали ей скорую, которая увезла ее в больницу, а в социальных сетях они распространили фотографию пенсионерки, чтобы найти ее родственников.
К счастью, родственники пенсионерки нашлись. Оказалось, пожилая женщина недавно перенесла инсульт.
- Всем спасибо. Это наша бабушка. Действительно после инсульта, ушла из дома. Едем за ней в больницу, - написали родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU