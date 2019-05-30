2019-05-30T10:43:57+03:00
Общество

Таксист украл рюкзак омича с техникой на 170 тысяч

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Таксист украл рюкзак омича с техникой на 170 тысячТаксист украл рюкзак омича с техникой на 170 тысячФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич вызвал такси, чтобы из городка Нефтяников добраться в кафе на улице Карла Маркса. Со своими друзьями он некоторое время провел в кафе. Только когда он выходил из кафе, он заметил, что у него пропал рюкзак.

Работники кафе посмотрели записи с видеокамер, на которых было видно, что омич заходил в кафе уже без рюкзака. Так он выяснил, что рюкзак оставил в машине такси. Омич попытался связаться с таксистом, но тот сказал, что ничего не находил. После этого молодой человек пошел в полицию.

Таксиста уже здержали Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Таксиста уже здержалиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе полиции рассказали, что личность таксиста быстро установили. А рюкзак с похищенными вещами нашли у него в квартире. В рюкзаке у омича были 4 смартфона, планшет и документы. Общая стоимость похищенных вещей составила около 170 тысяч рублей. На таксиста завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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