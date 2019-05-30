2019-05-30T09:53:33+03:00
Происшествия

В Омске ищут родных потерявшейся женщины, которую нашли у входа в музей

Она не смогла вспомнить, куда шла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут родных потерявшейся женщины, которую нашли у входа в музейВ Омске ищут родных потерявшейся женщины, которую нашли у входа в музейФото: vk.com
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В социальных сетях омичи просят помочь найти родных женщины. Она пришла сегодня в 10 утра в «Либеров-центр», недалеко от остановки «Театральная площадь», и попросила о помощи. Женщина не понимала, куда она шла и где находится ее дом.

- Галина, фамилию не помнит, говорит очень невнятно (похоже, что после инсульта), есть сын, откуда и куда шла, понять не удалось, с собой чистые вещи как для больницы, - написала неравнодушная омичка в социальных сетях.

Галине вызвали скорую, которая увезла ее в ближайшую больницу. Родных потерявшейся омички, просят обратиться в больницу или позвонить в скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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