В Омске ищут родных потерявшейся женщины, которую нашли у входа в музей
Она не смогла вспомнить, куда шла
В Омске ищут родных потерявшейся женщины, которую нашли у входа в музейФото: vk.com
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В социальных сетях омичи просят помочь найти родных женщины. Она пришла сегодня в 10 утра в «Либеров-центр», недалеко от остановки «Театральная площадь», и попросила о помощи. Женщина не понимала, куда она шла и где находится ее дом.
- Галина, фамилию не помнит, говорит очень невнятно (похоже, что после инсульта), есть сын, откуда и куда шла, понять не удалось, с собой чистые вещи как для больницы, - написала неравнодушная омичка в социальных сетях.
Галине вызвали скорую, которая увезла ее в ближайшую больницу. Родных потерявшейся омички, просят обратиться в больницу или позвонить в скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU