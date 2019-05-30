2019-05-30T09:35:54+03:00
Происшествия

Омич застрелил соседа из охотничьего ружья

Перед этим они поругались
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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СУ СК РФ по Омской облатиСУ СК РФ по Омской облати
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Все произошло в Калачинском районе в селе Рождественка. Омич накануне сильно поругался со своим соседом, а на следующий день решил отомстить ему. Он вышел во двор своего дома, а в окне соседнего дома увидел своего обидчика. Он схватил охотничье ружье и выстрелил в окно соседу. Дробь из ружья пробила стекло и попала соседу в грудь.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, ранение было смертельным . 49-летний сосед омича скончался на месте. Сейчас мужчину поместили в следственный изолятор, а также изъяли все улики с места преступления. Оказалось, что ружье у омича не было официально зарегистрировано. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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