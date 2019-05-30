В течение суток омский драмтеатр будет продавать билеты со скидкой 50%

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-30T09:51:16+03:00

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Под занавес сезона Омская драма проводит ставшую уже традиционной и очень популярную у омичей акцию «Зеленая пятница».

В течение ближайших суток до полночи 1 июня билеты на все спектакли июня можно будет приобрести по специальным ценам – со скидкой до 50%! Для покупки онлайн на сайте театра билеты будут доступны 24 часа. Театральная касса работает с 10.00 до 19.30 часов.

Как сообщают организаторы, июнь в театре драмы будет насыщенным на события. Месяц начнется с гастролей астраханского театра драмы, а 16 июня комедией «Безумный день, или Женитьба Фигаро» омские «академики» закроют юбилейный, 145-й сезон. Под занавес уходящего сезона принято решение сделать омичам уникальный подарок. Скидки на билеты по акции будут распространяться на все спектакли театра, которые будут показаны в июне, включая премьеры. По специальной цене во время акции можно будет купить и билеты на гастроли Астраханского театра драмы.

По выгодным ценам омичи смогут приобрести билеты на веселую сказку «Волшебное кольцо», уникальную саунд-драму «Маяк» по поэме Владимира Маяковского «Облако в штанах», спектакли «Пятая печать», «Очень простая история» и комедию «Игроки».

ИСТОЧНИК KP.RU