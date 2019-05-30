Омич сжег бездомного, сдавшего его друга полицейским
Полицейские нашли обгоревшее тело в лесополосе за автодромом по улице Завертяева в Омске. Следователи установили, что это 38-летний бездомный мужчина. Он жил в шалаше в этой лесополосе. Криминалисты выяснили, что пожар не был несчастным случаем, мужчину кто-то сжег намеренно.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Выяснилось, что он накануне приходил к убитому мужчине выяснять отношения. Убитый ранее рассказал полицейским о местонахождении разыскиваемого друга омича. Поэтому сначала омич жестоко избил бездомного, а затем вернулся и поджег его тело.
Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия его отправили в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU