Омич сжег бездомного, сдавшего его друга полицейским

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-30T08:42:47+03:00

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Полицейские нашли обгоревшее тело в лесополосе за автодромом по улице Завертяева в Омске. Следователи установили, что это 38-летний бездомный мужчина. Он жил в шалаше в этой лесополосе. Криминалисты выяснили, что пожар не был несчастным случаем, мужчину кто-то сжег намеренно.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Выяснилось, что он накануне приходил к убитому мужчине выяснять отношения. Убитый ранее рассказал полицейским о местонахождении разыскиваемого друга омича. Поэтому сначала омич жестоко избил бездомного, а затем вернулся и поджег его тело.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия его отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU