Салют в Омске на День городе пройдет в двух местах

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-30T09:27:46+03:00

Салют в Омске на одной из площадок продлится всего 5 минут Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Традиционно, в день города, который в этом году пройдет 3 августа, в Омске пройдут разные мероприятия. В их числе и праздничный салют, его начало запланировано на десять часов вечера, 3 августа. Стало известно, что в этом году салют запустят из двух точек в городе. Главной площадкой станет Советский парк, где залпы будут стрелять в течение 10 минут. Еще одной площадкой станет набережная у гостиницы «Амакс» рядом с бульваром Победы. Однако там продолжительность салюта составит всего 5 минут.

- Салют в Советском парке на 1720 залпов продлится 10 минут, их высота составит 310 метров, -рассказал заместитель директора департамента культуры мэрии Олег Федоренко. - Организует фейерверк победитель аукциона с начальной максимальной стоимостью 1,5 миллиона рублей. Салют напротив отеля «Амакс» запустит наш социальный партнер. Продолжительность фейерверка составит - до 5 минут, высота - 150 метров.

На двух площадках помимо салюта также будет подготовлена развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU