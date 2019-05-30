Омичка, схватившая за лицо полицейского, будет 8 месяцев мести улицы

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-30T07:15:35+03:00

Она напала на силовика, когда ее привели в отделению за кражу

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26-летняя жительница Азовского района попалась на мелкой краже. Для разбирательств ее привели в местные отдел полиции. Сельчанка активно выражала недовольство этим фактом. Она материла стражей порядка, а потом и вовсе схватила рукой за лицо замначальника ОМВД и поцарапала его.

Ее судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

– В ходе судебного заседания установлено, что подсудимая лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей, ранее неоднократно судима, в том числе отбывала наказание в местах лишения свободы. Данное преступление совершила в период не погашенной судимости, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщину приговорили к 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU