2019-05-30T04:57:47+03:00
Происшествия

Омич по заказу конкурентов разгромил кафе на Левобережье

Его задержала охрана
Станислав МУХИН
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Ущерб потянет на несколько сотен тысяч.Ущерб потянет на несколько сотен тысяч.Фото: ВКонтакте
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Нападение на кафе совершил омич на Левом Берегу. Поздно вечером на пульт охраны поступил вызов. На место выехала группа быстрого реагирования. Охранники заметили, что железная дверь кафе взломана. Они спустились по лестнице на цокольный этаж, где была еще одна выломанная дверь. Из самого кафе доносились звуки погрома. В темноте охрана заметили фигуру мужчины, который тут же бросился на них. Им удалось скрутить нападавшего - на него надели наручники.

Зал кафе после погрома незваного был сильно поврежден. Ущерб предстоит оценить хозяевам заведения. Визитера передали в руки сотрудников полиции. Им-то он и пояснил, что погром в кафе ему заказали конкуренты владельцев заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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