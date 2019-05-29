Подозреваемого в убийстве семьи омича заметили в соседнем районе

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-29T13:00:42+03:00

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Напомним, сейчас полицейские разыскивают жителя города Калачинск Омской области. Он уехал на своей машине «Киа-Шума» с номером Т 684 КС 55. Мужчину подозревают в убийстве своей семьи.

Жуткая история произошла накануне, коллега жены разыскиваемого омича пришла к ним домой, потому что женщина не вышла на работу. Известно, что она работала бухгалтером в местной больнице. Коллега в квартире увидела страшную картину – повсюду была кровь, а в детской кроватке спал 4-летний ребенок. Женщина вызвала полицию. Приехавшие криминалисты предположили, что глава семьи убил свою 40-летнюю жену и 15-летнюю дочь, а их тела куда-то вывез. Выживший мальчик сейчас находится с родственниками. Соседи семьи рассказывают, что мужчина мог расправиться с женой из ревности, а дочь убил из-за того, что она заступилась за мать.

Поиски ведут до сих порФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Всю ночь полиция искала сбежавшего омича. Кто-то из местных жителей сообщил, что видел машину в соседнем Горьковском районе, однако обследование летчиками, поквартирный обход и поиски в реках, пока ни к чему не привели – мужчину все еще ищут. Полицейские просят всех, кто может что-то знать о его местонахождении, позвонить по телефонам: 79-33-90 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU