2019-05-29T12:16:49+03:00
Общество

Теплые остановки, которые установят в Омске, будут закрывать на ночь

Благодаря такой мере, по мнению чиновников, новые павильоны не превратятся в ночлежки для бомжей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Уже скоро такие остановки появятся по всему городу.Уже скоро такие остановки появятся по всему городу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во время объезда Ленинского округа мэр Оксана Фадина затронула тему так называемых теплых остановок. Напомним, в обозримом будущем в разных частях города планируется установить 23 таких павильона. Безусловно, ждать транспорт и в жару летом, и в мороз зимой в помещении с регулируемой температурой горожанам будет намного комфортнее. Но есть опасения, что они станут ночлежками для бомжей и быстро придут в негодность.

Заммэра Олег Заремба сообщил, что по условиям контракта подрядчик должен будет поддерживать комфортную температуру в павильонах, а также обязан обеспечить уборку прилегающей к ним территории.

– Вход в киоск мы рекомендуем делать через зоны ожидания. Кроме обязанности по закону, сама жизненная логика подведет к тому, чтобы содержать остановки в чистоте и порядке. Фактически это тамбур у магазина. Мы же не видим лиц без определенного места жительства и туалетов в тамбурах в обычных магазинах, – пояснил Заремба. – На ночь остановки будут закрываться на ключ и охраняться ЧОП. Гостей ночью они не ждут, это объекты транспортной инфраструктуры, и если не ездит общественный транспорт, они будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТНТ ищет вторые половинки Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову по всей России
В Омске прошел кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов»
Омич на внедорожнике сбил 7-летнего мальчика на велосипеде
Подозреваемого в убийстве семьи омича заметили в соседнем районе
Медали, кубки, награды, дипломы, значки…
Оксана Фадина рассказала, когда уберут глухой забор, которым закрывают набережную
Врачи «Семейной стоматологии» приняли участие в международной конференции в Токио
«Причиной конфликта стала ревность»: сосед рассказал о семье, главу которой подозревают в убийстве
В Омске будут судить около 50 заключенных, устроивших бунт в колонии
В Омске будут судить рыбака, убившего пенсионерку ради 5 тысяч
Бесплатные процедуры для детей в ЛИНЛАЙН
Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO
«Ростелеком» поддержал юбилейный заезд «ВелоОмск-2019»
Омич из ружья застрелил алабая, бегавшего по деревне
«Уральские авиалинии» предлагают привлекательные цены на перелеты во Францию из Москвы и Омска
Клиенты видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» могут онлайн определять пол и возраст своих посетителей
Юбилейный «ВелоОмск» собрал под свои знамена около 3 тысяч горожан
Появились фото с места аварии под Омском, где насмерть разбился водитель
От Владивостока до Волгограда: Чемпион России по футболу и «Газпромбанк» проведут «Большой фестиваль футбола»
На трассе под Омском водитель разбился насмерть
Мать подростка, раненого ножом в омской школе, считает, что дело замяли
Под Омском пропала семья – отца разыскивают и подозревают в убийстве
В День Молока в Омске дети разрисуют троллейбусы
Омич заплатил за фейковый трактор почти 200 тысяч рублей
В Омске задержали угонщика, находившегося в федеральном розыске
Подросткам, расстреливавшим прохожих из пневматики, грозит по 7 лет колонии
В Омске трамваи временно изменят маршрут движения