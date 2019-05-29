Теплые остановки, которые установят в Омске, будут закрывать на ночь

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-29T12:16:49+03:00

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Во время объезда Ленинского округа мэр Оксана Фадина затронула тему так называемых теплых остановок. Напомним, в обозримом будущем в разных частях города планируется установить 23 таких павильона. Безусловно, ждать транспорт и в жару летом, и в мороз зимой в помещении с регулируемой температурой горожанам будет намного комфортнее. Но есть опасения, что они станут ночлежками для бомжей и быстро придут в негодность.

Заммэра Олег Заремба сообщил, что по условиям контракта подрядчик должен будет поддерживать комфортную температуру в павильонах, а также обязан обеспечить уборку прилегающей к ним территории.

– Вход в киоск мы рекомендуем делать через зоны ожидания. Кроме обязанности по закону, сама жизненная логика подведет к тому, чтобы содержать остановки в чистоте и порядке. Фактически это тамбур у магазина. Мы же не видим лиц без определенного места жительства и туалетов в тамбурах в обычных магазинах, – пояснил Заремба. – На ночь остановки будут закрываться на ключ и охраняться ЧОП. Гостей ночью они не ждут, это объекты транспортной инфраструктуры, и если не ездит общественный транспорт, они будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU