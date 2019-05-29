2019-05-29T12:07:52+03:00
Происшествия

«Причиной конфликта стала ревность»: сосед рассказал о семье, главу которой подозревают в убийстве

Его пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Предположительно, мужчина убил жену и дочьПредположительно, мужчина убил жену и дочьФото: odnoklassniki.ru
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Страшная история произошла накануне в Калачинске. Там пропала целая семья – 50-летний муж, 40-летняя жена и их 15-летняя дочь. Маленький 4-летний сынишка остался спасть в детской кроватке. Пропажу семьи обнаружила коллега по работе. Анна Петрова, работающая бухгалтером в местной больнице, вчерашним утром не вышла на работу. Коллега забеспокоилась и пришла домой к Анне, но никого кроме ребенка она там не нашла. Дверь в квартиру была открыта, а вокруг все было залито кровью, испугавшаяся женщина пошла в полицию.

Семью до сих пор не нашли. Следователи предполагают, что глава семьи убил жену и дочку, а тела куда-то вывез. Сейчас его машина находится в розыске. Пока неизвестно, почему произошла трагедия, однако соседи семьи рассказали «Комсомолке», что конфликты в семье были регулярно.

- Ругались они, было несколько раз. Я видел, как муж хотел ударить Анну, но дочь заступилась. Я думаю, причиной конфликта стала ревность. Он ее постоянно ревновал. А еще как-то раз в сентябре я стоял на балконе, идет Ксюша с мамой, а муж подъехал на машине и начал кричать на маму Ксюши: «Кто он? Он тебе нравится? Еще раз и ты больше из дома ни на шаг!». Это было в сентябре, - рассказал сосед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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