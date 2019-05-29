В Омске будут судить около 50 заключенных, устроивших бунт в колонии

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-29T11:21:28+03:00

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Бунт в омской колонии ИК-6 заключенные устроили в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что агрессивно настроенная группа заключенных избила тех, кто сотрудничал с администрацией. Массовые беспорядки привели к тому, что в колонии начался бунт – к конфликту присоединились несколько десятков заключенных.

Как сообщили в следственном комитете, уже установлены все виновники конфликта. В суд пока передали дела двух заключенных, которые уже отбывают наказание за контрабанду наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас их обвиняют в том, что они с целью дезорганизации, ударили табуретом и отломленными перилами двум заключенным, сотрудничавшим с администрацией колонии.

Также следователи отметили, что в данный момент они расследуют уголовное дело еще около 50 заключенных, которые устроили бунт.

ИСТОЧНИК KP.RU