2019-05-29T10:57:42+03:00
Происшествия

В Омске будут судить рыбака, убившего пенсионерку ради 5 тысяч

На них он купил выпивку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске будут судить рыбака, убившего пенсионерку ради 5 тысячВ Омске будут судить рыбака, убившего пенсионерку ради 5 тысячФото: Олег ЗОЛОТО
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Все случилось в поселке Белый Яр Тевризского района. 83-летнюю пенсионерку пришла навестить социальный работник, но она увидела, что женщина мертва. Оказалось, что пенсионерку убил местный рыбак. Он нигде не работал и зарабатывал тем, что ловил рыбу в местной реке и продавал ее, жил он в заброшенном вагончике.

Как рассказали в следкоме, в тот злополучный день он пришел к пенсионерке и предложил ей купить у него рыбу. Однако женщина отказалась, и рыбак избил пенсионерку. При этом он забрал нее 5 тысяч рублей. На украденные деньги он купил выпивку, а после вновь пришел к пенсионерке и убил ее.

Через несколько дней он снова вернулся в дом к пожилой женщины, чтобы что-то украсть. Однако здесь уже ждали сотрудники полиции. Сейчас на омича завели уголовное дело, которое в ближайшее время будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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