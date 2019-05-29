Омич из ружья застрелил алабая, бегавшего по деревне

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-29T10:17:02+03:00

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Жители села Веселые Рощи пришли в полицию и сообщили, что местный житель застрелил из ружья бегавшего по деревне алабая. Оказалось, что мужчина не раз видел грозную собаку на улицах деревни и неоднократно делал замечания хозяину собаку. Но хозяин продолжать отпускать животное «погулять» без присмотра. По его словам, собака держала в страхе всю округу, именно поэтому он взял охотничье ружье и застрелил пса.

- Сотрудниками Таврического отдела полиции установлено, что одноствольное охотничье ружье ИЖ-К, из которого был произведен выстрел в собаку, не зарегистрировано в установленном порядке. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проводят проверку. Возможно, что на него заведут дело по статье за порчу имущества. Однако уже известно, что за незаконное хранение оружия ему может грозить до 15 суток ареста, а за выстрелы в населенном пункте – до 50 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU