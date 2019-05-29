2019-05-29T09:56:40+03:00
Происшествия

Появились фото с места аварии под Омском, где насмерть разбился водитель

Легковушка опрокинулась [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Легковушка перевернуласьЛегковушка перевернуласьФото: Комсомольская правда
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла сегодня утром на трассе «Черлак-Оконешниково». 24-летний водитель ехал по дороге ранним утром, однако в какой-то момент на 68-м километре он не справился с управлением и его машина на огромной скорости перевернулась.

В распоряжении «Комсомолки» оказались фотографии с места происшествия. Машина марки «ВАЗ-21099» от резкого маневра оказалась перевернута на крышу. В Госавтоинспекции уже сообщили, что водитель легковушки погиб. С ним в машине было 2 пассажира, но они серьезных травм не получили.

Водитель в аварии погиб Фото: Комсомольская правда

Водитель в аварии погибФото: Комсомольская правда

Сейчас полицейские разбираются в причинах аварии. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем, так как авария случилась около пяти часов утра. Также предположительно он мог наехать на какое-то препятствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO
«Ростелеком» поддержал юбилейный заезд «ВелоОмск-2019»
Омич из ружья застрелил алабая, бегавшего по деревне
«Уральские авиалинии» предлагают привлекательные цены на перелеты во Францию из Москвы и Омска
Клиенты видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» могут онлайн определять пол и возраст своих посетителей
Юбилейный «ВелоОмск» собрал под свои знамена около 3 тысяч горожан
От Владивостока до Волгограда: Чемпион России по футболу и «Газпромбанк» проведут «Большой фестиваль футбола»
На трассе под Омском водитель разбился насмерть
Мать подростка, раненого ножом в омской школе, считает, что дело замяли
Под Омском пропала семья – отца разыскивают и подозревают в убийстве
В День Молока в Омске дети разрисуют троллейбусы
Омич заплатил за фейковый трактор почти 200 тысяч рублей
В Омске задержали угонщика, находившегося в федеральном розыске
Подросткам, расстреливавшим прохожих из пневматики, грозит по 7 лет колонии
В Омске трамваи временно изменят маршрут движения