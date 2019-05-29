Появились фото с места аварии под Омском, где насмерть разбился водитель
Страшная авария произошла сегодня утром на трассе «Черлак-Оконешниково». 24-летний водитель ехал по дороге ранним утром, однако в какой-то момент на 68-м километре он не справился с управлением и его машина на огромной скорости перевернулась.
В распоряжении «Комсомолки» оказались фотографии с места происшествия. Машина марки «ВАЗ-21099» от резкого маневра оказалась перевернута на крышу. В Госавтоинспекции уже сообщили, что водитель легковушки погиб. С ним в машине было 2 пассажира, но они серьезных травм не получили.
Водитель в аварии погибФото: Комсомольская правда
Сейчас полицейские разбираются в причинах аварии. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем, так как авария случилась около пяти часов утра. Также предположительно он мог наехать на какое-то препятствие.
ИСТОЧНИК KP.RU