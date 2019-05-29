2019-05-29T07:09:25+03:00
Происшествия

На трассе под Омском водитель разбился насмерть

Его машину перевернуло
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском водитель разбился насмертьНа трассе под Омском водитель разбился насмертьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня ранним утром, около пяти часов утра. 24-летний водитель на машине «ВАЗ-21099» ехал по дороге «Черлак-Оконешниково». В районе 68 километра он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. От резкого маневра его машина опрокинулась, а он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Проезжавшие мимо водители вызвали на место аварии скорую и сотрудников ГИБДД. Однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь молодому человеку, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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