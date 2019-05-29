Мать подростка, раненого ножом в омской школе, считает, что дело замяли

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-29T08:28:41+03:00

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Напомним, история с поножовщиной в школе №45 произошла две недели назад. 14-летнего подростка прямо в школе окружили ребята постарше, и один из них ударил школьника ножом в руку. Мальчика увезли из школы на скорой, он пролежал с ранением в больнице. Как оказалось, все произошло из-за девушки подростка – он ее бросил, а она нажаловалась друзьям постарше. Они-то и решили разобраться с парнем «по-мужски».

Спустя две недели, по словам матери подростка, к ее сыну никто из органов не приходил, чтобы снять показания. «Комсомолка» ранее связывалась с полицией, где нам сказали, что дело на виновного школьника, заведут, как только станет известно о тяжести вреда, причиненного раненому школьнику. Сейчас в социальных сетях мама мальчика сообщила, что виновного так и не наказали.

- Где искать справедливость? Сын получил тяжелейшее ранение, а к нему до сих пор не приходили снимать показания! Замяли? Ничего не было, все забыли? – написала омичка.

В полиции нам пояснили, что мальчика опросили сразу после произошедшего. Сейчас подросток проходит лечение, а 15-летнего мальчика, который его ранил уже также опросили в полиции. Административное и уголовное дело по всем правилам в полиции будут возбуждать только после того, как раненый подросток закончит лечение, а медики дадут заключение о тяжести причиненного ему вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU