Под Омском пропала семья – отца разыскивают и подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-28T19:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Калачинск в Омской области внезапно исчезла целая семья. Местная жительница не дождалась коллегу на работе и пошла к ней домой, потому что на звонки женщина не отвечала. В доме она увидела открытую дверь и спящего 4-летнего ребенка. Так как больше никого в доме не было, а на телефонные звонки никто не отвечал, женщина пошла в полицию.

Приехавшие криминалисты нашли в доме следы крови и волочения. Предположительно, 50-летний глава семейства убил свою 40-летнюю супругу и 15-летнюю дочь. Скорее всего, он спрятал тела и уехал.

- Предполагается, что мужчина передвигается на автомобиле Kia Shuma с госномером Т 684 КС 55 регион. Просьба ко всем гражданам, кто может располагать информацией о месте нахождения потерпевших, подозреваемого или его автомобиля, позвонить по телефону 02 или телефону доверия следственного управления 395-506 или 123, - сообщили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU