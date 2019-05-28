В Омске задержали угонщика, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-28T14:32:36+03:00

Выяснилось, что после этого он успел совершить еще одно серьезное преступление

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Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Труда в Ленинском округе, заметили мужчину, который подходил под описание преступника, объявленного в федеральный розыск. Их подозрения только укрепились, после того, как мужчина ускорил шаг и попытался от них скрыться.

Когда его догнали и остановили, прохожий не смог предъявить документы, заявив, что потерял их во время драки. Силовики выяснили, что задержанный действительно находится в федеральном розыске за угон машины в Ямало-Ненецком округе. Также при мужчине обнаружили чужой телефон.

– Оказалось, что владелец смартфона лежит в больнице с травмой головы, а телефон, по его словам, был похищен у него несколько дней назад в процессе драки на улице Труда, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства 29-летний задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU