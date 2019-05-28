Омич заплатил за фейковый трактор почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-28T14:35:16+03:00

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Омичу, у которого имеется свое хозяйство, понадобился трактор. Технику он решил приобрести в интернете на сайте бесплатных объявлений. Он нашел объявление, в котором трактор продавался за 330 тысяч рублей. Такая цена показалась жителю Омска приемлемой и он связался с продавцом.

Продавец попросил омича перевезти ему половину стоимости трактора – его нужно было перевезти из Уссурийска. Продавец отправил омичу фотографию своего паспорта и банковской карты в подтверждение всей серьезности своих намерений. Поэтому мужчина, не задумываясь, отправил продавцу 165 тысяч рублей и еще 22 тысячи за нужную для трактора деталь.

- В последующем специальную технику омич так и не получил. Общая сумма ущерба составила 187 000 рублей. По предварительным данным подозреваемый может находиться в Приморском крае. В настоящее время полицейскими проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU