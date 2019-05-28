Подросткам, расстреливавшим прохожих из пневматики, грозит по 7 лет колонии

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-28T14:15:33+03:00

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Напомним, неприятный инцидент, сильно напугавший омичей на улице Краснопресненской, произошел утром 16 мая. В 9.30 утра во дворе одной из многоэтажек раздались выстрелы. Как выяснилось, двое приятелей-гимназистов, которым надоело учить уроки, придумали странное развлечение. Подростки достали пневматическую винтовку, принадлежащую отцу одного из них, и начали стрелять из окна. Сначала в предметы, потом переключились на прохожих. Двоим людям они попали в грудь и живот.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении двух одноклассников, 16 и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия, по предварительному сговору группой лиц), – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Поскольку школьникам 16 и 17 лет и они уже достигли возраста, когда наступает уголовная ответственность, избежать наказания им не удастся. Хулиганам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU