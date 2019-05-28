Серьезный пожар в Кировском округе Омска тушили 35 человек
Серьезное ЧП произошло сегодня, 28 мая, в частном секторе Старого Кировска. Загорелись хозпостройки и сразу два дома на улице 8-ой Западной.
– Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило в 15.41, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС. – Горели надворные постройки и два частных дома, была угроза перехода огня на третий дом. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности. На тушение привлекались 7 единиц техники, 35 человек. Людей в доме не было. Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина.
Также сообщается, что пожарным удалось вынести из домов три газовых баллона.
Фото: пресс-служба областного МЧС
Открытый огонь ликвидирован в 16.37.
ИСТОЧНИК KP.RU