Серьезный пожар в Кировском округе Омска тушили 35 человек

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-28T15:23:38+03:00

Огнем были охвачены два дома, и он мог перекинуться на третий [видео]

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Серьезное ЧП произошло сегодня, 28 мая, в частном секторе Старого Кировска. Загорелись хозпостройки и сразу два дома на улице 8-ой Западной.

– Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило в 15.41, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС. – Горели надворные постройки и два частных дома, была угроза перехода огня на третий дом. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности. На тушение привлекались 7 единиц техники, 35 человек. Людей в доме не было. Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина.

Также сообщается, что пожарным удалось вынести из домов три газовых баллона.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Открытый огонь ликвидирован в 16.37.

ИСТОЧНИК KP.RU