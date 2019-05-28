2019-05-28T15:23:38+03:00
Происшествия

Серьезный пожар в Кировском округе Омска тушили 35 человек

Огнем были охвачены два дома, и он мог перекинуться на третий [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба областного МЧСФото: пресс-служба областного МЧС
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП произошло сегодня, 28 мая, в частном секторе Старого Кировска. Загорелись хозпостройки и сразу два дома на улице 8-ой Западной.

– Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило в 15.41, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС. – Горели надворные постройки и два частных дома, была угроза перехода огня на третий дом. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности. На тушение привлекались 7 единиц техники, 35 человек. Людей в доме не было. Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина.

Также сообщается, что пожарным удалось вынести из домов три газовых баллона.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

Открытый огонь ликвидирован в 16.37.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Молока в Омске дети разрисуют троллейбусы
Омич заплатил за фейковый трактор почти 200 тысяч рублей
В Омске задержали угонщика, находившегося в федеральном розыске
Подросткам, расстреливавшим прохожих из пневматики, грозит по 7 лет колонии
В Омске трамваи временно изменят маршрут движения
Омич из ревности накинулся на соперника с топором
На трассе под Омском столкнулись две фуры
В Омск неожиданно придет гроза и град
Водителю, врезавшемуся в «Газель» под Омском, стало плохо на трассе
В Омске провели переговоры с двумя новыми регоператорами по вывозу мусора из соседних областей
Компания «Омск РТС» подарит сертификаты на оплату отопления «надёжным управдомам»
В Омской области глава бюджетного учреждения оплатил свой штраф за счет государства
Омский водитель, насмерть сбивший двоих пешеходов, получил 4 года колонии-поселения
На омича, сбившего на велосипеде пенсионерку, завели уголовное дело
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Появился список омских школ и садиков, которые отремонтируют в этом году
Более 35 тонн небезопасной растительной продукции пытались ввести в Омскую область из Казахстана
«У меня такой трофей впервые»: Омич поймал метровую щуку
Омские электрички перешли на летнее расписание
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Медсестра в омском роддоме подделала документы, чтобы устроиться на работу
Омича, пропавшего после инсульта, нашли мертвым
Набережную на Зеленом острове вместо ремонта закроют от омичей глухим забором
В Омске заменят трамвайные пути