2019-05-28T12:36:47+03:00
Происшествия

На трассе под Омском столкнулись две фуры

Водитель одной из машин пострадал [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Авария случилась в Тюкалинском районе Омской области. Там на трассе столкнулись две фуры, которые перевозили груз. Пока неизвестно, из-за чего произошла авария, но на видео, размещенном в социальных сетях видно, что одна из фур врезалась второй в заднюю часть. От сильного удара кабина одной фуры оказалась буквально вдавлена в прицеп другой.

Опытные водители в комментариях написали, что такие аварии на этой трассе случаются почти каждый день. Во всем виноваты водители большегрузов, которые не соблюдают дистанцию и едут друг за другом.

Известно, что на месте аварии сейчас работают спасатели, также туда приехала скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы рассказали, что водитель одной из фур сильно пострадал.

На трассе под Омском столкнулись две фуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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