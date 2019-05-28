На трассе под Омском столкнулись две фуры
Авария случилась в Тюкалинском районе Омской области. Там на трассе столкнулись две фуры, которые перевозили груз. Пока неизвестно, из-за чего произошла авария, но на видео, размещенном в социальных сетях видно, что одна из фур врезалась второй в заднюю часть. От сильного удара кабина одной фуры оказалась буквально вдавлена в прицеп другой.
Опытные водители в комментариях написали, что такие аварии на этой трассе случаются почти каждый день. Во всем виноваты водители большегрузов, которые не соблюдают дистанцию и едут друг за другом.
Известно, что на месте аварии сейчас работают спасатели, также туда приехала скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы рассказали, что водитель одной из фур сильно пострадал.
На трассе под Омском столкнулись две фуры.
ИСТОЧНИК KP.RU