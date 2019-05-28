СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-28T12:36:47+03:00

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Авария случилась в Тюкалинском районе Омской области. Там на трассе столкнулись две фуры, которые перевозили груз. Пока неизвестно, из-за чего произошла авария, но на видео, размещенном в социальных сетях видно, что одна из фур врезалась второй в заднюю часть. От сильного удара кабина одной фуры оказалась буквально вдавлена в прицеп другой.

Опытные водители в комментариях написали, что такие аварии на этой трассе случаются почти каждый день. Во всем виноваты водители большегрузов, которые не соблюдают дистанцию и едут друг за другом.

Известно, что на месте аварии сейчас работают спасатели, также туда приехала скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Очевидцы рассказали, что водитель одной из фур сильно пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/711411" frameborder="0"></iframe> На трассе под Омском столкнулись две фуры.

ИСТОЧНИК KP.RU