В Омск неожиданно придет гроза и град

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-28T12:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Потепление в наш регион пришло ненадолго. Уже с завтрашнего дня, 29 мая, синоптики обещают похолодание. По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра ожидается дождь с грозой и град. К вечеру в Омске похолодает до 23 градусов.

Похолодание ожидается и в последующие дни. 30 мая пройдет дождь с грозой и похолодает уже до 18 градусов. Подует сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. 31 мая погода существенно не изменится.

По данным открытых интернет-источников, потепления в первой половине июня не ожидается. В Омске температура в первых числах месяца не превысит и 24 градусов. Также прогнозируют сильные дожди с грозами. Поэтому по-настоящему летней жары омичам остается только ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU