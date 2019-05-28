Водителю, врезавшемуся в «Газель» под Омском, стало плохо на трассе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-28T11:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла на трассе «Черлак-Омск» сегодня днем. Мужчина на легковушке ехал по трассе, как сообщают очевидцы, его скорость была около 80 километров в час. Внезапно ему стало плохо, и он врезался в «Газель», которая ехала впереди него.

От сильного удара в заднюю часть «Газели» легковушка практически влетела под грузовую машину. По всей видимости, водитель сильно ударился, но у него в машине сработали подушки безопасности. Его приехавшие медики увезли в больницу, о его состоянии пока ничего не известно. На место аварии уже приехали сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU