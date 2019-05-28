В Омске провели переговоры с двумя новыми регоператорами по вывозу мусора из соседних областей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-28T11:34:56+03:00

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Омская область один из регионов, где мусорная реформа буксует и вызывает массу вопросов у жителей. Мало того, что в нашем регионе один из самых высоких тарифов в стране, так сибиряки еще и недовольны качеством оказываемой услуги.

Регоператор ООО "Магнит", который приступил к обязанностям с 1 апреля, вывозит отходы в некоторых дворах далеко не каждый день. Председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев подал в прокуратуру заявление об отказе заключать договор с ООО "Магнит". Он считает, что регоператор не выполнил ряд условий и законов.

По мнению Лихачева, чем больше омичей подаст такое же заявление, тем выше шансы, что сибирякам не придется платить по завышенному тарифу. Более того, он не исключает, что соглашение с ООО "Магнит" в Омской области вообще в ближайшее время может быть расторгнуто.

- Открою секрет: уже проведены переговоры с двумя разными регоператорами соседних областей, зарекомендовавших себя очень хорошо. Они согласны работать в Омске. Что это за регионы и кем велись переговоры, рассказывать пока не буду, - сказал «Комсомолке» Александр Лихачев.

ИСТОЧНИК KP.RU