2019-05-28T10:33:09+03:00
Общество

В Омской области глава бюджетного учреждения оплатил свой штраф за счет государства

За его его приговорили к 1,5 года колонии условно
Анна МИКУЛА
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Директора приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.Директора приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судя по материалам дела, глава муниципального предприятия «Исток» из Муромцевского района нарушитель со стажем. Сначала его оштрафовали за недочеты, выявленные на возглавляемом им предприятии. Он решил переложить эти затраты на свое предприятие.

– Своими действиями руководитель предприятия причинил администрации Моховского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области ущерб в размере 51,5 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной прокуратурой района проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Подсудимый признал вину и полностью возместил причиненный вред. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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