2019-05-28T10:18:15+03:00
Общество

Омский водитель, насмерть сбивший двоих пешеходов, получил 4 года колонии-поселения

На суде он пытался оправдаться, что уходил от лобового столкновения с другим авто
Анна МИКУЛА
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Виновника ДТП смогла остановить только фура. Фото: пресс-служба областного УМВДВиновника ДТП смогла остановить только фура. Фото: пресс-служба областного УМВД
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В Омске вынесли приговор 34-летнему водителю. В суде установлено, что мужчина ехал 13 сентября по улице Комбинатской. Его «Лада Гранта» вылетела на обочину и сбила двоих шедших по ней людей. Пешеходы скончались от полученных травм, а водитель, даже не остановившись, пытался скрыться.

Его удалось задержать благодаря неравнодушному очевидцу ДТПводитель фуры перегородил своим грузовиком дорогу и задержал виновника аварии. Тот оправдывался оправдывался на суде, что уходил от лобового столкновения со встречной машиной. Но эта версия не подтвердилась.

– Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, в счет компенсации морального вреда суд взыскал с него 2,5 млн рублей в пользу родственников погибших.

Обвиняемый пытался обжаловать этот приговор, но решение оставили в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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