На омича, сбившего на велосипеде пенсионерку, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-28T10:08:49+03:00

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Омич на горном велосипеде ехал по тротуару по улице Красный Путь. В районе остановки «Старозагородная роща» он не справился с управлением, когда обгонял другого пешехода, и наехал на 64-летнюю женщину - она шла домой из магазина. Женщина сломала шейку бедра. Несмотря на то, что авария произошла еще в январе этого года, пенсионерка восстанавливается до сих пор.

Как рассказали в пресс-службе полиции, экспертиза установила, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью. На мужчину, который работает слесарем на одном из заводов города, завели уголовное дело. 40-лений мужчина полностью признал свою вину и даже уже возместил весь ущерб женщине. По статье, по которой его будут судить, ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Однако, по всей видимости, суд смягчит приговор – омич помог сбитой женщине после аварии, а также выплатил деньги на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU