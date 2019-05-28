Появился список омских школ и садиков, которые отремонтируют в этом году
С наступлением каникул в Омске начнут приводить в порядок образовательные учреждения. Всего на эти цели из бюджета города выделили 45,3 млн рублей. Этих денег хватит пока только на частичный ремонт 15 школ и 2 садиков.
Выделенные средства планируют потратить на частичный ремонт пищеблоков и санузлов, обновление фасадов, а также электромонтажные и сантехнические работы – в каждом учреждении будут ориентироваться на наиболее насущные потребности.
Список объектов:
Детские сады:
– № 12 – ремонт системы вентиляции;
– № 116 – ремонт системы вентиляции;
Школы и гимназии:
– № 5 – ремонт фасадов;
– № 14 – ремонт хоккейной коробки;
– № 37 – ремонт санузлов;
– № 38 – ремонт санузлов;
– № 43 – ремонт санузлов;
– № 45 – ремонт санузлов;
– № 76 – ремонт санузлов;
– № 83 – ремонт системы вентиляции;
– № 99 – ремонт санузлов;
– № 101 – ремонт санузлов;
– № 108 – ремонт санузлов;
– № 110 – ремонт фасадов;
– № 129 – ремонт санузлов;
– № 131 – обустройство спортплощадки;
– № 132 – обустройство спортплощадки.
Кроме того, в 21 образовательном заведении проверят с помощью специальных устройств проверят несущие конструкции. Еще для 29 зданий разработают проекты по реконструкции.
Как сообщает пресс-служба омской мэрии, в школе № 10 и гимназии № 140 и садиках №№ 52, 245, 276 и 278 разрабатывают проекты, позволяющие посещать эти заведения маломобильным людям.
ИСТОЧНИК KP.RU