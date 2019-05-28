2019-05-28T09:44:58+03:00
Общество

Появился список омских школ и садиков, которые отремонтируют в этом году

На это из бюджета города выделили 45,3 млн [список]
Анна МИКУЛА
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Этим летом отремонтируют 15 школ и 2 садика.Этим летом отремонтируют 15 школ и 2 садика.Фото: Тимур ХАНОВ
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С наступлением каникул в Омске начнут приводить в порядок образовательные учреждения. Всего на эти цели из бюджета города выделили 45,3 млн рублей. Этих денег хватит пока только на частичный ремонт 15 школ и 2 садиков.

Выделенные средства планируют потратить на частичный ремонт пищеблоков и санузлов, обновление фасадов, а также электромонтажные и сантехнические работы – в каждом учреждении будут ориентироваться на наиболее насущные потребности.

Список объектов:

Детские сады:

– № 12 – ремонт системы вентиляции;

– № 116 – ремонт системы вентиляции;

Школы и гимназии:

– № 5 – ремонт фасадов;

– № 14 – ремонт хоккейной коробки;

– № 37 – ремонт санузлов;

– № 38 – ремонт санузлов;

– № 43 – ремонт санузлов;

– № 45 – ремонт санузлов;

– № 76 – ремонт санузлов;

– № 83 – ремонт системы вентиляции;

– № 99 – ремонт санузлов;

– № 101 – ремонт санузлов;

– № 108 – ремонт санузлов;

– № 110 – ремонт фасадов;

– № 129 – ремонт санузлов;

– № 131 – обустройство спортплощадки;

– № 132 – обустройство спортплощадки.

Кроме того, в 21 образовательном заведении проверят с помощью специальных устройств проверят несущие конструкции. Еще для 29 зданий разработают проекты по реконструкции.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, в школе № 10 и гимназии № 140 и садиках №№ 52, 245, 276 и 278 разрабатывают проекты, позволяющие посещать эти заведения маломобильным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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