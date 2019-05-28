Омские электрички перешли на летнее расписание

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-28T09:35:58+03:00

Омские пригородные электрички будут ездить по новому расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Западно-Сибирская железная дорога информирует об изменении с 3 июня расписания электричек, курсирующий по Омской области. Изменения коснутся пяти пригородных маршрутов.

На ежедневный график курсирования переходят электропоезда № 6668/6348 «Омск – Колония – Татарская» (отправление со станции Омск в 13.30) и следующая в обратном направлении № 6347/6667 (отправление со станции Татарская в 19.54).

С 10 июня по 1 сентября отменяется воскресный «студенческий» электропоезд № 6482 «Москаленки – Омск».

С 1 по 11 июня из-за ремонта пути на участке озеро Карачинское – Тебисская изменится расписание еще 4 пригородных электричек:

– №6345/6663 «Татарская – Колония – Омск», отправление со станции Татарская в 16.08, отправление со станции Колония в 15.54, прибытие на станцию Омск в 18.20 (по расписанию);

С 4 по 11 июня:

– № 6665 «Калачинская – Омск», отправление со станции Калачинская в 13.5, прибытие на станцию Омск в 15.30.

ИСТОЧНИК KP.RU