Медсестра в омском роддоме подделала документы, чтобы устроиться на работу

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-28T08:15:49+03:00

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В омский роддом № 2 в ноябре этого года устроилась на работу медсестра. Она предоставила все необходимые документы, и у работодателя к ней не было никаких претензий. Однако спустя некоторое время в ходе проверки со стороны прокуратуры выяснилось, что санитарная книжка медсестры поддельная. В ней стояли все печати о медицинских осмотрах, однако на самом деле никакие осмотры медсестра не проходила, а значит, могла заразить рожениц и их детей каким-то заболеванием.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на медсестру завели уголовное дело за «Подделку официальных документов». Сейчас его расследование продолжается, и, по всей видимости, медсестре придется понести наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU