Банки не хотят давать Омской области кредит в 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-28T07:29:30+03:00

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Омская область объявила конкурс на открытие пяти кредитных линий – каждая по 1 млрд рублей. Но, по информации сайта госзакупок, претенденты нашлись только на две невозобновляемые линии. Участники конкурса еще на три возобновляемых линии не заявились.

– На настоящий момент регион располагает достаточным объемом незадействованных ресурсов по ранее открытым кредитным линиям, дополнительные ресурсы понадобятся ближе к декабрю, когда срок пользования рядом линий подойдет к концу, и их нужно будет в кредитном портфеле Омской области заместить, – цитируют «Коммерческие вести» регионального министра финансов Вадима Чеченко. – Сейчас и банки, и заемщики из числа субъектов РФ и муниципалитетов ждут 14 июня, на этот день намечен очередной пересмотр ключевой ставки. Есть основания полагать, что ставка может быть пересмотрена в сторону снижения. По предварительным планам, выйдем в следующий раз на торги ближе к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU