По Омску проехал мотоциклист в костюме единорога

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-28T06:25:14+03:00

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Необычную картину наблюдали накануне омичи на одной из магистралей города. По дороге проехал мотоциклист в костюме единорога. Как выяснилось, надел он его не для тепла или ради какой-то важной цели, а просто для того, чтобы поднять настроение окружающим и себе.

Оказалось, что мотоциклиста сфотографировал его знакомый, ехавший следом. После снимок выложили в социальные сети.

Пользователи сети в целом отнеслись к необычной идее позитивно.

ИСТОЧНИК KP.RU