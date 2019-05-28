По Омску проехал мотоциклист в костюме единорога
Выяснилось, что он просто хотел поднять настроение окружающим
Фото: vk.com/omskgolos
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Необычную картину наблюдали накануне омичи на одной из магистралей города. По дороге проехал мотоциклист в костюме единорога. Как выяснилось, надел он его не для тепла или ради какой-то важной цели, а просто для того, чтобы поднять настроение окружающим и себе.
Оказалось, что мотоциклиста сфотографировал его знакомый, ехавший следом. После снимок выложили в социальные сети.
Пользователи сети в целом отнеслись к необычной идее позитивно.
ИСТОЧНИК KP.RU