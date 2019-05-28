Третьяк подтвердил: Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет и в Омске на новой арене

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-28T05:01:07+03:00

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Федерация хоккея России в очередной раз подтвердила вероятность проведения в Омске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сказал ее глава Владислав Третьяк.

- Одна группа будет играть в Омске, другая группа, а также полуфиналы и финал пройдут в Новосибирске. В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги, – цитирует Третьяка Sport24.ru. – Будем стараться, чтобы уже через два года стадион был построен, потому что омские болельщики очень любят хоккей. Надо поддержать их, у них замечательная команда, я часто бывал в Омске.

Отметим, что на днях стало известно: полностью сносить "Арена-Омск" не будут - ее планируют восстанавливать. Хотя и ломать придется, судя по всему, большую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU