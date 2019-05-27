Появились подробности убийства Ильи Лукашевича, которого весь Омск искал почти неделю

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-27T14:46:41+03:00

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Силовики опубликовали видео следственного эксперимента с Ириной Ивановой. По версии следствия, они вместе со ее давним знакомым Юрием Десятовым убили омича Илью Лукашевича. Как выяснилось, с возвращавшимся домой молодым человеком жестоко расправились ради его старой «Хонды». Но продать машину убийцы не смогли. По дороге в Новосибирскую область, где они планировали скрыться, подельники попали в ДТП. Угнанную машину они бросили в одном из дворов.

Но Иванова скоро вернулась к автомобилю, там ее и задержали полицейские. Накануне с ней провели следственный эксперимент. Выяснилось, что они с Десятовым остановили водителя, попросили о помощи, потом потребовали отдать деньги и машину. Когда молодой человек отказался, его буквально забили насмерть. Илье нанесли около 13 ударов домкратом.

Видео оперативной съемки опубликовал телеканал «Россия-1». На нем Иванова рассказывает, как они расправились с Ильей Лукашевичем. Она показала, как Десятов сел на свою жертву и начал избивать. Домкрат валялся в стороне.

– В какой момент Десятов попросил у вас домкрат? – уточняет у обвиняемой следователь.

– Когда мальчишка начал из-под него вырываться.

Ирина Иванова частично признала свою вину. Ее ранее судимый одноклассник Юрий Десятов скрылся, его объявили в федеральный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение в убийстве.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU