Омич, разбивший двери торгового центра, не помнит зачем это сделал

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-27T14:41:13+03:00

Перед этим он украл товаров на 1500 рублей в соседнем магазине

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Ранним утром росгвардейцы приехали на сработавшую сигнализацию в одном из торговых центров на улице Герцена. Там они увидели разбитую камнями стеклянную дверь, но внутрь никто не проник. Рядом они заметили мужчину, который вызвал у них подозрения, и остановили его. В ходе разговора он признался, что разбил стекла двумя кирпичами, однако он не смог сказать, зачем он это сделал. Также у омича в карманах нашли около 1500 рублей, мужчина рассказал, что деньги ему дала знакомая.

- 29-летний гражданин, ранее более 10 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Уже в отделении выяснилось, что этой же ночью омич ограбил еще и магазин по соседству.

ИСТОЧНИК KP.RU