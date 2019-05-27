Омский предприниматель, укравший 2,2 миллиона, обвинил во всем полицейского
Омский бизнесмен из поселка Нововаршавка вместе со своими родственниками занимался продажами пшеницы. Он продал 489 килограмм пшеницы и получил за них около 2,2 миллионов рублей. После этого омич снял все деньги со счета, а его родственники, заметив это, пошли в полицию.
Однако предприимчивый омич обвинил во всем полицейского – якобы тот забрал у него деньги, когда проводил проверку по заявлению родственников о пропаже денег со счета. Но в такую версию развития событий следователи не поверили – все доказательства указывали на вину омича.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, 57-летнего мужчину осудили по статье «Мошенничество». Своей вины он так и не признал, суд назначил ему 5 лет колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU