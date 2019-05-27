Упавшая в омский колодец собака, оказалась сбежавшей борзой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-27T14:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, об инциденте с собакой, угодившей в открытый колодец рядом с жилыми домами на улице Перелета, рассказали местные жители. Люди переживали, что вслед за животным в незакрытую яму может угодить и человек. Вопрос с люком сейчас решают.

Тем временем выяснилась история собаки, попавшей в беду. Оказалось, это борзая, от которой отказались хозяева. Пес в очередной раз сбежал, когда его привезли в больницу на операцию.

– Я повезла его в клинику, но он выкрутился из ошейника. Мы знаем место, куда он побежал. Он, скорее всего, находится там. Он дикий, к людям сам не выйдет, – говорилось в сообщении, которое пришло сообществу «Лиза Алерт». – Мы ищем его своими силами, но нам бы собаку. Возможно, мы топчемся вокруг него. Там бабушка 87 лет за него очень переживает. Она у нас основной волонтер. Очень тяжело переносит эту ситуацию, мы еще и за ее здоровье переживаем.

Обычно, волонтеры, которые занимаются поисками людей, отказываются от таких запросов. Но в этом случае сделали исключение. Кинолог сообщества «Лиза Алерт» в свой выходной день отправился на поиски хвостатого беглеца. История закончилась благополучно. В итоге борзую нашли в колодце на Левом берегу. Сейчас питомца уже вытащили и передали отвечающим за него людям.

ИСТОЧНИК KP.RU