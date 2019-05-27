2019-05-27T13:35:22+03:00
Общество

Омичка, «спасая свои накопления», перевела мошенникам 2,5 миллиона

Лжебанкиров пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, «спасая свои накопления», перевела мошенникам 2,5 миллионаОмичка, «спасая свои накопления», перевела мошенникам 2,5 миллионаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что на ее счет покушаются мошенники, которые хотят перевести оттуда деньги. Чтобы обезопасить сбережения, деньги срочно нужно перевести на другой счет, который ей продиктуют по телефону. Лжебанкиры звонили омичке не один раз и убеждали ее в том, что они сопровождают каждое ее действие.

За два дня она через банкоматы перевела на счет неизвестного 2,5 миллиона рублей. Все чеки после операций по счетам она добросовестно посылала лжесотрудникам банка в мессенжере. Как только она перевела все деньги, мошенники исчезли. Тут женщина и поняла, что ее обманули.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что 57-летняя омичка перевела мошенникам все свои накопления, а также деньги от продажи машины и дачи. Сейчас полицейские пытаются установить личность звонившего, на него завели уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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