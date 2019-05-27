Самолету авиации Росгвардии присвоили почетное имя «Игорь Груднов»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-27T13:33:52+03:00

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24 мая в Калужской области на аэродроме «Ермолино» статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном присвоению почетного наименования «Игорь Груднов» военно-транспортному самолету Ил-76МД.

– В войсках национальной гвардии свято чтят память о своих героях. Именно поэтому приказом директора Росгвардии воздушному судну было присвоено имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Руководство ведомства, ветераны, сотрудники и военнослужащие, все мы отдаем дань уважения достойному человеку и мужественному генералу, – сказал на торжественном митинге генерал-полковник Сергей Захаркин.

Заместитель директора Росгвардии отметил, что жизненный путь генерал-полковника Игоря Груднова является ярким примером бескорыстного служения Отечеству и по праву заслуживает самой высокой оценки.

– Игорь Сергеевич был человеком светлым, душевным, порядочным, честным – это помогало и ему, и его соратникам идти по нелегким военным дорогам. Память о генерал-полковнике Игоре Груднове живет в наших сердцах и будет передаваться последующим поколениям защитников Отечества, – подчеркнул генерал-полковник Сергей Захаркин.

Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что экипаж самолета «Игорь Груднов» будет ответственно подходить к выполнению полетных заданий в память о прославленном военачальнике.

В торжественном митинге приняли участие вдова Героя России командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова – Светлана Груднова, дочь военачальника – Александра Груднова, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Николай Рябчиков, врио начальника Главного управления авиации Росгвардии генерал-майор Дмитрий Костюнин, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Григорий Фоменко, офицеры центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ветераны войск, военнослужащие авиационного полка Росгвардии.

Чин освящения самолета совершил благочинный Боровского района протоиерей Игорь Павлов.

Генерал-полковник Сергей Захаркин и почетные гости осмотрели территорию воинской части, возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга» (с 1995 года при выполнении служебно-боевых задач погибли 19 военнослужащих полка).

Справка:

Игорь Сергеевич Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе в Татарстане. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С.М. Кирова МВД СССР, в 1989-м – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 1980 года служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР. С 1989-го по 1996 год проходил службу на различных воинских должностях в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году переведен на Северный Кавказ, где принял непосредственное участие в боевых действиях.

Звания Героя России был удостоен 29 февраля 2000 года за мужество, отвагу и умелое руководство операцией по освобождению от террористов города Грозного. Лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен.

С 2012 года генерал-лейтенант Игорь Груднов служил в должности первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск. Под его руководством временная группировка войск округа успешно выполнила задачи по обеспечению безопасности XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Это была вторая Олимпиада для Игоря Сергеевича. В 1980 году молодым офицером он возглавлял одно из подразделений войск правопорядка, обеспечившее безопасность Олимпиады, проходившей в Москве.

Указом Президента РФ в 2016 году его назначили командующим Восточным округом войск национальной гвардии. Под его руководством военнослужащим и сотрудникам округа в тесном контакте с коллегами из взаимодействующих структур удалось существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке.

Герой РФ, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. Похоронен в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU