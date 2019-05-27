2019-05-27T13:25:36+03:00
Общество

Омску потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву

Наш город записали в число отстающих по развитию экономики
Анна МИКУЛА
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Наш город записали в число отстающих по развитию экономики.Наш город записали в число отстающих по развитию экономики.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Агентство «Стрелка» проанализировало ситуацию в крупных российских регионах. Всего в нашей стране 16 городов с населением более миллиона человек. За главный критерий в оценке брали так называемый ВГП – валовый городской продукт. Это ценность, которая создается на территории города в течение года или квартала.

В итоге все миллионники разделили на две группы - продвинутые и отстающие. Омск предсказуемо попал во вторую.

– Отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород, – приводит РБК результаты исследования. – Отстающим миллионникам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года.

В целом же, чтобы догнать Москву, среднему российскому городу-миллионнику потребуется 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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