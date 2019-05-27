В Омске из колодца идет густая пена
Кто-то из местных жителей городка Нефтяников сфотографировал пену, идущую из колодца, и выложил фото в социальные сети. Огромный кусок пены омичи заметили прямо на газоне. Все произошло на проспекте Менделеева рядом с мойкой самообслуживания. Именно поэтому омичи предположили, что всему виной стала именно мойка. Возможно, в системе канализации мойки что-то пошло не так, поэтому пена стала выходить из канализации и попала на близлежащий газон.
Предположительно, всему виной соседняя автомойкаФото: vk.com
Фото: vk.com
В комментариях некоторые омичи и вовсе предположили, что в канализационный люк кто-то вылил шампунь или другую пенящуюся жидкость. Пока неизвестно, навредит ли такой полив растениям и деревьям, которые растут неподалеку.
ИСТОЧНИК KP.RU