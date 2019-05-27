В Омск не пустили более 12 тонн черешли, клубники и абрикосов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-27T13:00:21+03:00

Правда, уничтожать фрукты не стали, а вернули обратно в Казахстан

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На границе Омской области с Казахстаном в районе Исилькуля задержали грузовик со свежими фруктами, которые везли из соседней страны. 12,2 тонны абрикосов, нектаринов, черешни и клубники переправляли из Кыргызстана.

– При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установлено, что на ввозимую партию фруктов предъявлен недействительный фитосанитарный сертификат, – сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора. – По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ перевозчик привлечен к административной ответственности.

Нелегальные фрукты вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU