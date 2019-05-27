2019-05-27T12:38:27+03:00
Общество

В Омске 1 июня заработают 5 пляжей

Недавно туда завезли новый песок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске 1 июня заработают 5 пляжейВ Омске 1 июня заработают 5 пляжейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Омске с наступлением лета, с 1 июня, заработают пять городских пляжей. По два пляжа будут открыты в Центральном и Советском округах, один – в Кировском округе. Пляжи будут работать с 09.00 до 21.00. На всех пляжах будут дежурить спасательные команды, которые уже прошли обучение на специальных курсах.

- К началу летнего сезона матросов-спасателей обеспечат всеми необходимыми средствами спасения: моторными лодками, спасательными кругами и жилетами, а также средствами связи. В этом году на всех городских пляжах ежедневно будут дежурить по три спасателя в смену. Дежурство спасателей продолжится вплоть до 31 августа — даты официального окончания пляжного сезона, - сообщили в городской администрации.

Перед самым началом летнего сезона пляжи проверит специальная комиссия на соответствие требованиям безопасности. Также спасатели будут проводить рейды по местам непредназначенных для пляжного отдыха, так называемых «диких пляжах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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