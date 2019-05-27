2019-05-27T12:39:49+03:00
Общество

Омские чиновники жалуются, что из-за погоды не успеют освоить деньги на разметку дорог

Май был ненастным, и это внесло коррективы в планы дорожников
Анна МИКУЛА
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Подрядчик рискует не успеть разметить омские дороги в срок.Подрядчик рискует не успеть разметить омские дороги в срок.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В омском департаменте транспорта опасаются, что за сезон не успеют нанести разметку на дороги. Чиновники сетуют: виной всему непостоянная омская погода и нерасторопность подрядчика. Под угрозой договор почти на 1,9 млн рублей.

– Конкурс на заключение данного контракта выиграла компания ООО «Ремонтно-строительное управление № 3», и обязалась с момента заключения 26.04.19 и до 28.06.19 нанести дорожную разметку на 31 участке улично-дорожной сети города Омска. На сегодняшний день компания-подрядчик успела нанести дорожную разметку только на Соборной площади, хотя прошла уже половина отведенного на работы срока, - сообщает пресс-служба омского дептранспорта. – Всего в городском бюджете Омска на дорожную разметку в 2019 году выделено около 10,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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