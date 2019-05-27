Пьяный омич застрелил лося, причинив 400 тысяч ущерба

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-27T11:31:09+03:00

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Охотинспекторы Крутинского района недалеко от деревни Кабанье нашли шкуру лося. Так как такая охота запрещена, они вызвали полицию. Эксперты установили, что шкура и останки принадлежат самке лося, после этого им удалось выйти и на охотников.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 46-летний мужчина поехал на тракторе со своими знакомыми в лес. Там они устроили застолье, а после этого заснули. Внезапно омич увидел лося, который близко подошел к ним, взял ружье и решил его застрелить. Он выстрелил с расстояния около 10 метров, после мужчины поделили добычу между собой. На мужчину завели уголовное дело за незаконную охоту, ущерб природе составил около 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU